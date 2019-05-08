Предсказуемый финал: Интересная история крымского журналиста, который мечтал то о Путине, то о возвращении Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Предсказуемый финал: Интересная история крымского журналиста, который мечтал то о Путине, то о возвращении Украины Предсказуемый финал: Интересная история крымского журналиста, который мечтал то о Путине, то о возвращении Украины

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История крымского журналиста, который то хотел прихода Путина, то назад мечтал о возвращении Украины, получила интересный, но предсказуемый финал

Об истории крымского журналиста Евгения Гайворонского на странице в facebook несколько раз писал украинский журналист Денис Казанский. Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России, носил футболку с портретом российского президента и размахивал триколором. Далее случились перемены, о которых Казанский писал еще в марте:, информирует enovosty.com/news.

«Быстро выяснилось, что это в фашистской Украине можно критиковать власть, отстаивать свои права и требовать соблюдения законов. А в свободной, антифашистской России всего этого делать нельзя.

Год назад Гайворонского в отместку за его материалы избили в центре Ялты. А в марте нынешнего года после выхода очередных статей с критикой власти, в квартиру к журналисту с обыском вломились вооруженные силовики. И случилось чудо! Евгений снова хочет, чтобы Крым вернулся в Украину. Более того, теперь он говорит, что большинство крымчан хочет того же самого».

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И вот Денис Казанский написал, чем завершилась эта история: «Помните Гайворонского, который сначала поддерживал оккупацию Крыма, а потом пожил в «российском Крыму» и резко захотел обратно в Украину? Закончилось все предсказуемо. Сегодня его арестовали и теперь шьют наркоту».

Вот как комментируют историю с Гйворонским: «Он учился со мной в одной группе на журфаке 1-2 курс. Жека-Космос. Если честно, думала, что он сопьется еще неизакончив институт. А тут пару лет назад запрос в друзья, посмотрела страницу, а там русский мир головного мозга цветет и воняет. А теперь, смотрите, обсуждает он экологию с экономикой. Странная тенденция, все русскомирники, которых знала лично или ущербные, или не очень вменяемые…»