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Гражданское общество находится сейчас в достаточно сложной ситуации, — Виталий Кулик

Главная » Последние новости » Политические новости » Гражданское общество находится сейчас в достаточно сложной ситуации, - Виталий Кулик
 
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Накануне выборов Украина находится в сложном и непредсказуемом состоянии относительно дальнейших перспектив развития. С вопросом о влиянии гражданского общества на сложившую ситуацию и возможных путях воздействия на ситуацию в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику

Виталий Кулик сообщает, что гражданское общество находится сейчас в достаточно сложной ситуации, информирует enovosty.com/news.

«Общество само по себе расколото и, соответственно, нет единства и в гражданском обществе. На данный момент обществом движет не рациональность, к которой могут оперировать представители организованного гражданского общества, а иррациональные мотивы, такие как страхи, фобии, мифы и т.д. Сейчас мы вошли в достаточно эмоциональный период избирательной компании, когда рациональные доводы не работают.

Кроме того, через пять лет после революции достоинства ряд общественных инициатив и организаций, так называемые профессиональные грантоеды, попытались приватизировать, а точнее навязать собственное видение развития гражданского общества. Это так называемые антикоррупционеры, расследователи и тому подобные инициативы, которые функционировали за счет привлечения иностранного, в первую очередь западного опыта и попытки его адаптировать к украинским условиям. А свою работу они проводили за грантовые средства. В какой-то момент они решили, что именно они и есть все гражданское общество и начали узурпировать право представлять интересы всего гражданского общества перед государством и перед обществом. В итоге, они оказались сейчас на грани банкротства, потому что они фактически выпали из фокуса доверия всего общества. Поэтому когда они ходят на встречу с президентами и заявляют что-то от имени общества, то это кроме смеха больше ничего не вызывает.

Другая же часть гражданского общества, которая работает внизу, то есть непосредственно во взаимодействии с обществом, а именно ассоциации, инициативы, волонтеры, добровольческие организации, являются настоящим гражданским обществом. Но там нет единства и консолидированной позиции, которую можно противопоставить разным фиглярам или самому политику.

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Поэтому сейчас, к сожалению, гражданское общество не субъективно. Оно не имеет субъекта. Все попытки назвать позиции отдельно взятых инициатив в качестве всей позиции гражданского общества не являются таковыми. Это фейк. Попытка назвать позицию неких моральных авторитетов позицией гражданского общества также невозможно, поскольку у нас таких моральных авторитетов не существует. Это и плюс и минус Украины. Например, для меня неоднозначным авторитетом является Патон или представитель духовенства, поскольку церковь должна быть максимально изолирована от общества. К сожалению, политики пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией, пользуются раздробленностью гражданского общества и пытаются эксплуатировать отдельно взятых представителей гражданского общества, коррумпируя таким образом их.

И в итоге сейчас очень сложно говорить о позиции гражданского общества. Оно должно было сыграть главную роль в том, что называется “защита от дурака”, то есть когда население делает неправильный выбор. Но организованное гражданское общество этого не сделало в силу разных причин, в том числе и в силу собственной неспособности и низких профессиональных качеств», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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