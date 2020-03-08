Коронавирус в Раде? Депутат ОПЗЖ Волошин встречался с больным на коронавирус депутатом из Франции. Сатирическое видео

Главная » Последние новости » Политические новости » Коронавирус в Раде? Депутат ОПЗЖ Волошин встречался с больным на коронавирус депутатом из Франции. Сатирическое видео Коронавирус в Раде? Депутат ОПЗЖ Волошин встречался с больным на коронавирус депутатом из Франции. Сатирическое видео

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Главная украинская святыня в опасности. Верховную Раду могут закрыть на карантин. Народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации.

И пока обеспокоенная Украина с замиранием сердца следила за маневрами украинского самолета из Уханя, палила шины и бросала камни в соотечественников в ожидании неминуемого конца от таинственного вируса…. коронавирус оказался куда коварнее и подобрался к нам с той стороны, о которой никто даже в самых смелых мечтах не мог и надеяться. , информирует enovosty.com/news.

Коронавирус минуя Новые Санджары попал прямиком…. в святую обитель украинского политикума — в Верховную Раду. Теперь жители Новых Санжар тихо порадуются за жителей и гостей украинской столицы.

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«Посредника» вирус выбрал символично — народного депутата от партии «ОПЗЖ» Олега Волошина, который очень не любит нынешнюю власть.

Так, господин Волошин, посетил с деловым визитом славный город Париж и встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого впоследствии обнаружили COVID-19.

После прибытия, народный депутат Волошин, прислушался к пожеланиям избирателей, которые на своих страничках в Фейсбук писали: «Заболел коронавирусом, не сиди дома иди в Верховную Раду. И пошёл депутат Волошин в Верховную Раду. В тот день в Парламенте было шумно и многолюдно. Была отставка правительства Гончарука, поэтому для коронавируса было просто непаханое поле для работы. Тут тебе новое и старое правительство, парламент весь в сборе и даже Президент Зеленский на трибуне. Эмоции зашкаливали: крики ганьба, аплодисменты, смех и жаркие дискуссии.

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Коронавирусу в тот день было очень тяжело с выбором. Тут тебе и премьер Алексей Гончарук с прощальной грустной речью, глядя на которого коронавирус решил его не трогать, во-первых, в благодарность за блестящую спецоперацию Ухань — Санжары, а во-вторых, ему и так уже не повезло…

Потом с облегчительной речью выступил депутат Алексей Гончаренко, который кричал так, что коронавирус ослеп и оглох, и уже слабо ориентировался на незнакомой парламентской местности.

После, была надёжа на президента Зеленского, который проталкиваясь через толпу депутатов к Алексею Гончаренко, чтобы поблагодарить его за «добрые слова» в свой адрес, стал ближе двух метров к кронавирусу в лице Олега Волошина.

Вобщем, выбирай не хочу!

На кого пал выбор мы пока не знаем. Фамилии и имена «счастливчиков» мы узнаём чуть позже. Дай Бог, конечно, всем здоровья!

Сейчас господин Волошин пребывает в вынужденной самоизоляции и сдал анализ на наличие коронавируса. А вся страна затаила дыхание и ждёт: повезёт или китайский вирус — промахнулся…