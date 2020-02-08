Закон о продаже земли уже утвержден финансовыми аферистами за рубежом. Все правки отклоняются — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о продаже земли уже утвержден финансовыми аферистами за рубежом. Все правки отклоняются - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Закон о продаже земли уже утвержден финансовыми аферистами за рубежом. Все правки отклоняются - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко убеждена, что процедура рассмотрения правок к закону о рынке земли носит формальный характер поскольку фракция «Слуга народа» в турборежиме отклоняет все разумные предложения коллег по парламенту, стараясь побыстрее пройти «неудобную» процедуру и приступить к голосованию за закон.

Юлия Тимошенко убеждена, что монобольшинство пытается формально, не вступая в процесс конструктивного обсуждения закона, голосовать против всех правок и побыстрее перейти к голосованию во втором чтении за законопроект именно в той редакции, в которой он находится на нынешнем этапе. , информирует enovosty.com/news.

Тимошенко выразила удивление тем фактом, что достаточно здравые и разумные инициативы части народных депутатов от «Слуг народа» были проигнорированы большинством их же коллегами по партии, которые проголосовали против правок своих однопартийцев.

Причиной такого нежелания идти на конструктивный диалог в сессионном зале, Тимошенко считает тот факт, что законопроект именно в таком варианте устраивает и партию монобольшинства и зарубежных финансовых спекулянтов, которые заинтересованы в скупке украинской земли.

«Сейчас, по сути, осуществляется имитация парламентарной деятельности. А реально закон о продаже земли сельхозназначения полностью уже утверждён в том виде, в котором он должен быть в угоду тем, кто находится за пределами украинского парламента и даже за пределами Украны. Потому что закон, который нам предлагают, он написан большими финансовыми структурами глобального измерения и они сегодня уже присмотрели объекты для глобальной скупки с тем, чтобы нашу землю превратить в спекулятивный товар громадного объёма», — убеждена Тимошенко.

Также Юлия Тимошенко опровергла заявления главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что процесс рассмотрения правок затянется до средины апреля, заявив, что «это манипуляция представителей Слуг с тем, чтобы усыпить бдительность общества».

Уже на следующей пленарной неделе, по словам Тимошенко, монобольшинство планирует проголосовать данный закон в конечной редакции.

«Это обман, они тянут в ускоренном режиме этот закон и они не собираются его рассматривать до средины апреля. То, что я вижу в зале — это просто процесс быстрого и формального прохождения процедуры рассмотрения правок, которые никого не интересуют. Заявления руководства о рассмотрении правок до средины апреля — это делается для того, чтобы дезориентировать общество, а потом, как следствие, общество получит закон, после которого украинцы останутся безземельными», — подытожила Тимошенко.