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«Ваша задача — отжать нефтяной заводик»: СБУ обнародовала доказательства по делу «ППК Вагнера» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Ваша задача - отжать нефтяной заводик»: СБУ обнародовала доказательства по делу «ППК Вагнера» (ФОТО)
 
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Сотрудники СБУ представили новые доказательства массовых потерь российских наемников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ППК «Вагнер» на территории других стран

Сотрудники Службы безопасности Украины представили новые доказательства массовых потерь российских наемников ППК «Вагнер» на территории других стран, — сообщает СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Василий Грицак: «Ложь, замешанная на крови, жадности и страхе ответственности за совершенные преступления — истинное лицо российских спецслужб. Ситуация с паспортами убитых наемников яркое тому подтверждение». В обнародованных доказательствах представлены факты сокрытия властями РФ фактов массовых потерь российских наемников внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ППК «Вагнер» на территории других стран.

«Ваша задача — отжать нефтяной заводик»: СБУ обнародовала доказательства по делу «ППК Вагнера» (ФОТО)

Ровно год прошел с момента, когда 07.02.2018 года в результате дерзкой атаки на силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зрения погибло более ста российских «ихтамнетив». Имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что участие бойцов «ПГК Вагнера» в этом циничном нападении непосредственно оплатил российский бизнесмен и «кремлевский повар» Е.Пригожин. Дословно, на языке оригинала имеющихся у СБУ документов «ваша задача — отжать нефтяной заводик за приличную премию».

Читайте: СБУ обезвредила российского пропагандиста

«Ваша задача — отжать нефтяной заводик»: СБУ обнародовала доказательства по делу «ППК Вагнера» (ФОТО)

СБУ установила и в октябре прошлого года обнародовала список 206 российских наемников так называемого «пригожинского наступления», большинство которых в 2014-2017 годах участвовали в террористической деятельности на Донбассе. Кроме этого СБУ провела специальные брифинги и обнародовала ряд информационных материалов с доказательствами гибели как минимум 64 членов «ПГК Вагнера»: 57 граждан РФ, двое из которых также имеют гражданство Молдовы и Украины соответственно, шесть граждан Украины и одного Армении.

Но российские власти продолжают врать собственному народу и мировому сообществу и фактически отказывается признавать умершими всех уничтоженных членов «ПГК Вагнера». По приказу высшего российского руководства к этому привлечено не только ГУ ГШ ВС и ФСБ, но и аппарат Министерства внутренних дел РФ.


Автор: Оксана Ельченко
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