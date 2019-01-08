«Четвёртые сутки Россия пылает, по скрепам и «Третьему Риму» — удар»: В Украине прокомментировали истерику Охлобыстина

Главная » Последние новости » Политические новости » "Четвёртые сутки Россия пылает, по скрепам и "Третьему Риму" — удар": В Украине прокомментировали истерику Охлобыстина "Четвёртые сутки Россия пылает, по скрепам и "Третьему Риму" — удар": В Украине прокомментировали истерику Охлобыстина

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Одиозный российский актер Иван Охлобыстин на странице в facebook в очень грубой форме высказался об украинцах

Дмитрий Чекалкин, известный украинский блогер и генеральный директор агентства DIVA Production на странице в facebook прокомментировал скандальное и жесткое заявление одиозного российского актера Охлобыстина об украинцах и Томосе, информирует enovosty.com/news.

Интернет-пользователи активно комментируют пост шоумена:

«Охлобыстин — бывший гундяевский поп и как никто знает, что наш Томос — это отрыв ядовитого жала, окончательная ломка главной скрепной иглы из яйца руцкага мира», «Называйте его просто «пациент «.Он уже давно не «актер», «У творческих людей и белая горячка своя, особенная, с фантазией».

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