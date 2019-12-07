Вакарчук назвал единственного друга Зеленского на переговорах в Париже

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Единственным другом Зеленского на переговорах будет украинский народ

Такое мнение председатель партии «Голос» высказал в эфире «Свободы Слова Савика Шустера», информирует enovosty.com/news.

По мнению Вакарчука, на встрече в Париже напротив президента Украины Владимира Зеленского будет сидеть три человека. Двое из них — это партнеры, которые будут поддерживать стремление Украины к миру, но иметь собственный политический порядок дня. И один — представитель страны, которая захватила часть нашей территории и намерение которой — враждебен: ослабить максимально украинские позиции.

Вместе с тем, по мнению лидера «Голоса», единственным другом президента на переговорах будет народ Украины, который будет поддерживать его желание отстоять мир на украинских условиях: «Я думаю, он об этом помнить. Путин не хочет сильной Украины. Путин хочет чего-либо, что ослабило бы нас. Или специального статуса Донбасса, который Украина не выдержит, или неприятие позиции президента в Украине и беспорядки, которые могут произойти после этого, — его устроит любой вариант.

Поэтому сегодня наша задача — не политизировать процесс «Нормандии», а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним.

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Но желание мира на украинских условиях — это очень сложная и долгая дело. И народ Украины как друг президента на переговорах поймет только ту позицию, что действительно будет отвечать интересам Украины», — рассказал Святослав Вакарчук.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, на эфире у Савика Шустера побывал и сам президент Украины Владимир Зеленский, который рассказал о своих планах и надеждах на переговорах в Париже.