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Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву и поцелует сапог Путина, — Роман Цимбалюк

Главная » Последние новости » Политические новости » Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву и поцелует сапог Путина, - Роман Цимбалюк
 
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Кремль ожидает от президента Украины Владимира Зеленского начала прямых переговоров с представителями оккупационных администраций ОРДЛО

Об этом в интервью «Телеграфу» рассказал специальный корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, проживающий в Москве, информирует enovosty.com/news.

«Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву, поцелует сапог Путина, преклонит колено и скажет: «я обещал прекратить стрелять, привозите свой триколор в Киев — в знак того, что война завершилась, мы поднимем его над Офисом президента». Но, как мы видим, этого не произошло. Хотя на первом этапе у него были попытки лечь под Москву, но тогда в Киеве в адрес Зеленского полетели словесные нечистоты, мол «вы что совсем ку-ку, вы в какой команде играете?», — говорит Роман Цимбалюк

«Чего Россия требует от Зеленского? Чтобы тот начал диалог с их гауляйтерами на оккупированных территориях и тем самым на государственном уровне признал, что у нас гражданская война. Да, на той стороне люди в российской форме, воюют с российским оружием, получают зарплату в российских рублях, смотрят российские телеканалы, в школах русский язык, а вот война у нас гражданская. И, по логике Кремля, диалог мы должны вести как Молдова и Приднестровье — война там не закончится никогда, пока на каком-то этапе российских «миротворцев» из Приднестровья не выкинут», — сказал он.

«По Донбассу никаких переговоров сейчас не ведется. Все заявления в ТКГ — это информационный шум», — добавил журналист.

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«Касательно заявлений о том, что у Путина рак/паркинсон, что его свергнут, то это просто повышает кликабельность материалов в СМИ. Людям, особенно в Украине, приятно думать, что Путин заболел или его свергнут, в общем его не будет. И будет всем так хорошо после этого — Донбасс и Крым вернутся, пенсии и зарплаты будут как в Германии, работать не нужно будет совсем. Вот такое ощущение складывается от таких заголовков.

Если же серьезно — свергнут Путина или нет? 50/50 — или да, или нет. Его опыт и 20 лет пребывания у власти подсказывают мне, что он еще та политическая акула внутри России, чтобы вовремя перемалывать своих предполагаемых оппонентов. У меня впечатление, что сейчас конкурентов в России у него просто нет. По крайней мере, не вижу никаких признаков слабеющего Путина. Надежда только на то, что хитрый коронавирус проберется в бункер», — говорит Роман Цимбалюк.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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