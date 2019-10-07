«Выстрелил и забыл»: Военный эксперт рассказал, как «Джавелины» скорректировали ситуацию на Донбассе

Главная » Последние новости » Политические новости » "Выстрелил и забыл": Военный эксперт рассказал, как "Джавелины" скорректировали ситуацию на Донбассе "Выстрелил и забыл": Военный эксперт рассказал, как "Джавелины" скорректировали ситуацию на Донбассе

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«Джавелины» для современного мира — это вчерашний день, но для украинской армии — это новое поколение противотанкового оружия

В РФ вынуждены считаться с тем, что у украинцев появились «Джевелины», так как там понимают, что столько «убийц танков» — столько и уничтоженных бронированных объектов их боевого состава. Такое мнение украинскому изданию выразил военный эксперт Олег Жданов. «Джавелин» — это оружие, которое работает, используя принцип «fire-and-forget». «Выстрелил и забыл» значит, что военный ничем не рискует, когда использует это оружие, информирует enovosty.com/news.

По словам Олега Жданова, это мощное американское оружие уже для всего мира считается вчерашним днём, хотя для украинцев — это следующее поколение противотанковых управляемых ракет. Эксперт пояснил их важность для Украины тем, что от количества «Джавелинов» зависит, сколько вражеских военных объектов будет уничтожено почти на сто процентов. Именно потому получение их для ВСУ — важный момент, который несколько скорректировал ход войны на Донбассе. Противник сейчас обустраивает позицию так, чтобы максимально надёжно защитить себя от выстрела «Джавелина».