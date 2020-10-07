Владислав Волошин: «На фоне Карабахского конфликта РФ может начать применять тактику «рассеивания внимания»»

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Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется

С вопросом относительно влияния конфликта в Нагорном Карабахе на ситуацию на Донбассе и на дальнейшие отношения Украины со сторонами конфликта “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что, безусловно, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе окажет немалое влияние на ситуацию в регионе

«В частности, на соседние страны, которые (пока) не участвуют в этом конфликте, но есть большая вероятность, что они окажутся втянутыми в него. Речь может идти о Турции, Иране, Грузии и России. Свое влияние, хотя оно будет гораздо меньшим, этот конфликт окажет и на ситуацию в Украине. С большой вероятностью можно сказать, что обстановка на Донбассе снова обострится.

Уже сейчас данные нашей разведки говорят о том, что подразделения российских оккупационных сил на неконтролируемых территориях ОРДЛО приведены в повышенную боевую готовность и большинство из них уже выходят на, так называемые, «места развёртывания» – полигоны, которые были созданы для проведения мероприятий боевой подготовки. Боевики на Донбассе – это фактически, военные 1-го и 2-го Армейских корпусов российского Южного Военного округа, который подчинен Генеральному штабу Вооруженных сил РФ. А это говорит о том, что они выполняют приказы и распоряжения российского военного руководства. Если в ближайшее время Россия все-таки непосредственно будет вовлечена в Карабахский конфликт, это будет означать, что все ее силовики, а не только ЮВО, будут готовы для немедленного ведения боевых действий. И эти действия могут начаться на нескольких направлениях. Нельзя исключать, что одно из этих направлений будет на оккупированном украинском Донбассе.

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Ведь Россия в этом случае может применить тактику «рассеивания внимания» на нескольких точках, где есть конфликты, для достижения определенных своих целей. Тем более в Украине, чуть больше чем через две недели предстоят местные выборы, и обострение ситуации на Донбассе пророссийские силы будут использовать себе на пользу. Эти же силы уже сегодня пример Карабаха и тридцатилетнего противостояния приводят в пример тем, кто не хочет договариваться с Россией.

Официально Киев призвал стороны конфликта к его деэскалации и заявил о том, что не будет оказывать военную помощь ни одной из стран. Хотя несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и заявил, что Украина принципиально поддерживает территориальную целостность любой страны, многие истолковали подобное высказывание, как симпатию к Азербайджану, который в Карабахском конфликте воюет за освобождение оккупированных Арменией территорий. Украинского посла в Ереване даже пригласили в армянское внешнеполитическое ведомство, где представили «оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины».

Карабахский конфликт может стать для Украины своеобразным «учебным пособием», как решать проблемы с оккупированными территориями. За более чем тридцать лет армяно-азербайджанского противостояния, были испробованы немало методов его решения. Были и договоренности, и меморандумы, были и политические заявления государств-посредников, и новые боевые столкновения сторон, но конфликт продолжал «тлеть».

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И все это потому, что этот регион входит в, так называемый, «геополитический пояс нестабильности», которым Россия старается оградиться от остального мира. Подобных непризнанных территорий-анклавов есть несколько и среди них украинский Донбасс. За созданием этих «недореспублик» стоит Москва, которая финансирует, вооружает и всячески поддерживает подобные сепаратистские группировки. Методов, чтобы «побороть» эту российскую практику, пока не существует. Дипломатические пути, как показал тридцатилетний опыт Карабаха, приводят только к «заморозке» противостояния, а не к его прекращению. Азербайджан пошел по иному пути – силовой деоккупации. И он может стать примером для остальных: Украины, Грузии и Молдовы», — сообщает Владислав Волошин