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Сергей Быков рассказал об основных аспектах легализации теневого бизнеса

Главная » Последние новости » Политические новости » Сергей Быков рассказал об основных аспектах легализации теневого бизнеса
 
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Глава Национальной полиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине в случае принятия «цивилизованного, законодательного решения» на государственном уровне.

С вопросом относительно влияния легализации проституции на ситуацию в этой отрасли “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергею Быкову, информирует enovosty.com/news.

Сергей Быков сообщает, что относительно легализации любого теневого бизнеса, то тут необходимо исходить из трех важных моментов

«Первое, это социальное значение данной инновации. Вторым важным моментом является налогооблажение. И третьим — безопасность.

То есть в том случае, если будет найден компромиссный вариант внедрения данного решения, тогда это можно обсуждать. Однако, реализовывая данное решение, необходимо консультироваться с населением. И поскольку украинцы достаточно консервативны в своих взглядах, они достаточно негативно относятся, согласно существующим данным социологических исследований, к вопросу легализации проституции.

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Однако, если мы вообще поднимаем такую достаточно скользкую тему, необходимо помнить, что даже в тех странах, в которых проституция разрешена как индивидуальная предпринимательская деятельность, в них строжайшим образом карается сутенерство. Поэтому этот момент также необходимо очень скурпулезно учитывать», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 35

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