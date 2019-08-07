Олег Голубенко рассказал о подводных камнях отмены депутатской неприкосновенности

Главная » Последние новости » Политические новости » Олег Голубенко рассказал о подводных камнях отмены депутатской неприкосновенности Олег Голубенко рассказал о подводных камнях отмены депутатской неприкосновенности

Закрыть Отправить

После победы партии “Слуга народа” на парламентских выборах президент Украины Владимир Зеленский повторил свое желание принять закон, который отменит депутатскую неприкосновенность.

Однако, по мнению международных экспертов, у отмены неприкосновенности есть и обратная сторона. поскольку исполнительной власти будет очень легко уничтожить парламент с помощью сфабрикованных расследований или политически мотивированных обвинений, информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно актуальности отмены депутатской неприкосновенности и последствий данного решения «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, политическому эксперту Олегу Голубенко

Олег Голубенко сообщает, что сегодня существует запрос общества на отмену депутатской неприкосновенности, поскольку некоторые депутаты за 28 лет почувствовали себя небожителями

«И очень часто депутаты прячутся от совершенных ими преступлений именно за депутатской неприкосновенностью. Однако, действительно, здесь есть и обратная сторона медали относительно отмены депутатской неприкосновенности. Она связана с риском преследования инокомыслящих, то есть тех депутатов, которые фактически не придерживаются политики партии и не поддерживают те требования, которые им навязывает правящая партия.

Читайте: Дебаты между Порошенко и Зеленским могут повлиять на выбор неопределившихся людей, - Олег Голубенко

Однако, я считаю, что правильнее было бы говорить об ограничении депутатской неприкосновенности. Депутаты должны иметь неприкосновенность по поводу своих высказываний в стенах парламента, по поводу своих каких-то политических действий. Но ни к коем случае не должны иметь неприкосновенность, связанную с обычными преступлениями криминального характера. Потому что здесь существуют определенные трудности в расследовании, фактическом установлении фактов преступной деятельности в отношении депутатов именно из-за их неприкосновенности.

Поэтому правильнее было бы все-таки брать модель, которая есть у ряда развитых стран, связанную с установлением депутатской неприкосновенности на политическую деятельность, то есть на высказывания в парламенте, выступления, выполнение функциональных обязанностей. Но депутатская неприкосновенность не должна распространяться на уголовные преступления», — сообщает эксперт