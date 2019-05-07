СБУ блокировала незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов

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Сотрудники СБУ блокировали в Одессе деятельность международной группировки, специализировавшейся на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры в рамках противодействия незаконному обороту средств поражения блокировали в Одессе деятельность международной группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей областного центра, в том числе гражданин РФ и гражданин одной из соседних стран, скупали оружие незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил для перепродажи. Также злоумышленники занимались переработкой травматического оружия в боевое для сбыта, в частности представителям криминальных кругов.

Оперативники СБУ задокументировали факт реализации злоумышленниками двух гранат Ф-1 и пистолета Макарова. Правоохранители задержали двух участников группировки в Одессе при попытке продажи револьвера системы Наган. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства трех других фигурантов дела правоохранители изъяли шесть гранат и запалы к ним, более трехсот пятидесяти патронов различного калибра. Также обнаружены составные части огнестрельного оружия, оборудование для переоборудования оружия и изготовление боеприпасов.

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Сейчас трем участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.