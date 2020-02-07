Законопроект о дезинформации: Это инструмент цензуры и палач свободы словы в Украине, — Виктория Сюмар (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект о дезинформации: Это инструмент цензуры и палач свободы словы в Украине, - Виктория Сюмар (ВИДЕО) Законопроект о дезинформации: Это инструмент цензуры и палач свободы словы в Украине, - Виктория Сюмар (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар убеждена, что закон о дезинформации грубо нарушает права украинце на доступ к информации, которые предусмотрены Конституцией Украины.

На просьбу журналиста «Экономических новостей» высказать своё мнение относительно другой законодательной инициативы «Слуг народа» — закона о регулировании медиа в Украине, Сюмар ответила, что этот закон необходимо существенно дорабатывать, поскольку «нацсовет по телевидению и радиовещанию не может и не должен заниматься регулированием контента интернет-медиа», информирует enovosty.com/news.

«Регулирование контента в интернете, мне кажется, не самой удачной идеей этого закона. Более того, это не совсем характерно для такого органа как Нацсовет. Полагаю, что лучше начинать регуляцию в интернете путём саморегуляции, без участия государства. А потом, учитывая результаты и пройдя данный этап, пытаться вырабатывать подходы по законодательному регулированию», — убеждена Виктория Сюмар.