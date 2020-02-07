Закон о рынке земле будет принят в Раде не раньше средины апреля, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Закон о рынке земле будет принят в Раде не раньше средины апреля, - Давид Арахамия (ВИДЕО) Закон о рынке земле будет принят в Раде не раньше средины апреля, - Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убеждён, что рассмотрение всех правок к законопроекту о рынке земли в сессионном зале Верховной Рады займёт, по предварительным подсчетам, более двух месяцев.

Народный депутат полагает, что если его коллеги по парламенту будут рассматривать каждую из всех четырех тысяч правок отдельно, сохраняя нынешний темп, то процедура может затянуться до средины апреля. , информирует enovosty.com/news.

В связи с этим Арахамия высказал обеспокоенность, поскольку в этот период парламент, согласно регламента, не может рассматривать никакие другие законодательные инициативы, в том числе и социальной направленности.

Арахамия обвиняет в бюрократическом затягивании голосования за закон о рынке земли парламентскую оппозицию, которая настояла на соблюдении регламентных норм.

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«Если с такой скоростью будем двигаться, учитывая сколько у нас сессионных недель, это (вынесения закона на голосование — прим. ред.) случится в апреле, числа семнадцатого», — уверен нардеп.

Арахамия убеждён, что если бы депутаты поддержали его инициативы работать сверхурочно, то процесс двигался бы значительно быстрее, а сам народный депутат утверждает, что без труда смог бы работать практически в круглосуточном режиме.

«В следующий сессионный понедельник я даже не буду предлагать продлить рабочий день. Коллеги говорят, у тебя маленькие дети и ты просто не хочешь возвращаться домой и всегда предлагаешь подлить рабочий день. Я бы работал до двух часов ночи, я привык к этому. Если бы каждый день работали до двух ночи, мы бы быстро двигались в этом вопросе», — убежден Арахамия.