Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

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В Верховной Раде 240 народных депутатов поддержали инициативу о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и направлении законопроекта на заключение в КСУ

Верховная Рада Украины поддержала инициативу, авторами которой являются более 160 народных депутатов, о внесении изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. За дальнейшее направление законопроекта на заключение в КСУ проголосовали 240 народных депутатов, информирует enovosty.com/news.

Необходимо отметить, что предварительно президентом Украины Петром Порошенко предлагалось переименование Днепропетровской области в Днепровскую. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что целью вносимых изменений является “предотвращение использования символики коммунистического тоталитарного режима”. За данный законопроект проголосовало всего 144 депутатов из 349 зарегистрированных.

В пояснительной записке к поддержаному депутатами законопроекту говорится о том, что целью переименования области является использование мировой практики топонимической номинации, наиболее полно отражающей исторические и социально-культурные особенности области. И в связи с тем, что Днепропетровская область тесно связана с историей украинского казачества и его административно-военными центрами “Сечами”, то Сичеслав называют неофициальным названием города “Днепр” и он является вторым по рейтингу симпатии жителей города.