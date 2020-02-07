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В нынешнем законе о рынке земли продажа государственной земли не рассматривается, — Николай Сольский (ВИДЕО)

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Депутат от фракции «Слуга народа» Николай Сольский рассказал, почему не стоит бояться продажи земли, которая находится в госсобственности, а также почему у него нет конфликта интересов на посту главы комитета по вопросам аграрной политики Верховной Рады.

Николай Сольский убеждён, что оппоненты нагнетают ситуацию вокруг вопроса продажи государственных земель сельхозназначения, поскольку законопроект который сейчас рассматривается, не содержит в себе норм и положений относительно продажи государственной земли. Это совершенно другой законопроект, который сейчас не на повестке дня. , информирует enovosty.com/news.

Более того нардеп убеждён, что тотальной распродажи государственной земли не будет, поскольку в законе предусмотрены «предохранители» относительно размера земельных наделов, которые можно продать. И только громады будут решать: сколько , когда и кому продавать землю, если все же решатся на продажу.

«Это совсем не предмет рассмотрения, поскольку сегодняшний закон определяет две вещи: кто может купить землю и какой максимальный размер земельных наделов можно купить в одни руки. Все остальные нормы вращаются воrheu этих двух пунктов.

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Что касается продажи государственной земли сельхозназначения, то хочу отметить, что речь о государственной земле в этом законопроекте не идёт. Для регулирования этого вопроса существует отдельный законопроект — № 2094, который мы приняли в первом чтении. И там говорится, что на государственную землю, которой в Украине насчитывается порядка 8 млн гектаров, передаётся право на распоряжение от областных геокадастров к местным общинам. Только общины сами будут решают, что с ней делать. Если решат продавать, то не более 10% об общего объема. И только, если за это проголосуют 2/3 депутатов местных советов», поделился подробностями с Сольский.

На вопрос журналистов относительно конфликта интересов у г-на Сольского, как Главы земельного комитета, и одновременно собственника бизнеса в аграрной сфере, народный депутат заверил, что конфликта интересов нет. По его словам, его компания исправно платит налоги, и что по данному вопросу есть ответ НАЗК, которое не усматривает в его действия конфликта интересов


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 103

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