Тимошенко считает, что Рада примет земельную реформу на следующей неделе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Тимошенко считает, что Рада примет земельную реформу на следующей неделе (ВИДЕО) Тимошенко считает, что Рада примет земельную реформу на следующей неделе (ВИДЕО)

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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде выступила с осуждением действий монобольшинства во время пленарного заседания на котором те, в обход процедур и регламента вынесли на рассмотрение правки по закону о рынке земли.

Тимошенко убеждена, что комитет Верховной Рады не рассмотрел по сути все правки к закону о земле, которые подали народные депутаты разных фракций, приняв на комитете решение выносить закон и правки в сессионный зал уже на этой неделе, информирует enovosty.com/news.

Также народный депутат обратила внимание на то, что уже во время рассмотрения в парламенте партия «Слуга народа» голосует против всех правок в закон, игнорируя весьма здравые предложения депутатов по данному законопроекту.

Тимошенко акцентировала внимание на том, что согласно нынешней редакции закона, иностранные банки допущены к кредитованию фермерских хозяйств под залог их земельных наделов, стоимость которых будет оценена весьма скромно. Тимошенко убеждена, что в случае невыплаты кредита земли фермеров и крестьян будут переходить под контроль банков, и далее в течении двух лет банк сможет аккумулировать у себя достаточно большие наделы, потом продавая их по своему усмотрению.

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Кроме того, Тимошенко обратила внимание на правку, согласно которой землю предлагалось сдавать в аренду только отечественным фермерам для обработки и ведения фермерского хозяйства. Но каждый раз партия «Слуга народа» голосовала против того, чтобы украинские фермеры, а также малые и средние отечественные сельхозпредприятия, могли обрабатывать свою землю.

В завершении Тимошенко обратилась к украинскому обществу и попросила не оставаться равнодушными к тем процессам, которые сейчас происходят с рынком украинской земли, которая согласно Конституции является достоянием каждого украинца.

«Весь этот фейковый процесс обсуждения в парламенте, который по сути и не является процессом обсуждения, потому-что ни одна правка не принимается. Так вот, после этого фейкового обсуждения, они хотят на следующей неделе принять этот закон окончательно. И эта беда не касается только тех людей, кто в оппозиции в парламенте и только аграриев. Это касается всех украинцев. Я обращаюсь ко всем кто меня слышит — это борьба каждого украинца против мафии и внешнего управления, против колонизации Украины посредством распродажи сельхозземли», — подытожила Тимошенко.

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