«Слуги народа» ведут переговоры по привлечению в коалицию депутатов из других фракций, — Осадчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Слуги народа" ведут переговоры по привлечению в коалицию депутатов из других фракций, - Осадчук (ВИДЕО) "Слуги народа" ведут переговоры по привлечению в коалицию депутатов из других фракций, - Осадчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук рассказал, ведутся ли переговоры представителями партии «Слуга народа» с другими фракциями и депутатскими группами для создания широкой коалиции, а также возможен ли досрочный роспуск Верховной Рады.

Осадчук убеждён, что коалиция монобольшинства трещит по швам и подтверждением тому, по его словам, является исключение из партии наиболее одиозных нардепов, которые представляют внутри фракции различные олигархические группы. Об этом передает собкор «Экономических новостей» в ВР Украины, информирует enovosty.com/news.

«Идут переговоры по официальному привлечению депутатов с других групп и фракций. Но вряд ли что-то будет понятно в ближайшие недели», — отметил нардеп.

На вопрос журналистов, возможен ли досрочный роспуск парламента, депутат ответил отрицательно, выразив уверенность в том, что данный шаг не выгоден прежде всего самому Президенту Владимиру Зеленскому.

«Понятно, что его рейтинги падают и будут продолжать падать, а любая даже чисто теоретическая конфигурация нового Парламента первое что сделает — это огласит процедуру импичмента», — подытожил нардеп.

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