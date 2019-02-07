СБУ обезвредила российского пропагандиста

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Сотрудники СБУ задержали жителя Черниговщины, который проводил антиукраинскую агитацию, дискредитировал украинское государство и Вооруженные Силы Украины, популяризировал деятельность террористических организаций «Л/ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Черниговщины, который проводил антиукраинскую агитацию в социальных сетях по заданию спецслужб РФ, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что пропагандист по заданию российских кураторов нашел сообщников для распространения материалов, в которых, в частности, дискредитировалась украинское государство и Вооруженные Силы Украины, популяризировалась деятельность террористических организаций «Л/ДНР» и содержались призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны.

Сотрудники СБУ также задокументировали, что от посредников, подконтрольных российским спецслужбам, агитаторы получали задание распространять фейковую информацию для манипулирования общественным мнением ради влияния на электоральные настроения во время проведения выборов Президента Украины. Антиукраинские материалы агитаторы систематически размещали в социальных сетях и на персональных интернет-страницах.

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Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора правоохранители изъяли компьютерное оборудование, использовалось для распространения антиукраинских материалов. В рамках начатого уголовного производства по ст. 109 Уголовного кодекса Украины руководством прокуратуры проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в совершении преступления.