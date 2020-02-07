Олег Голубенко рассказал об эффективности реализации законопроекта о сокращении депутатов

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Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект №1017 «О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины», согласно которому численность депутатов должна сократиться до 300 человек.

С вопросом относительно влияния данного законопроекта на эффективность работы Верховной Рады «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что данное решение особо не влияет ни на эффективность работы, ни на затраты, связанные с Верховной Радой

«Это больше, наверное, связано с затратами для финансово-промышленных групп, которые делегируют своих представителей в парламент для лоббирования своих интересов. Важно отметить, что здесь есть запрос общества и данная ситуация воспринимается людьми, как вроде «количество дармоедов уменьшается». А данное решение является популистским шагом и особо ни на что не влияет. На представительство граждан в законодательном органе это также не повлияет.

То есть можно сказать, что населением это воспринимается как позитив, потому что уменьшается количество депутатов непосредственно в Верховной Раде и люди считают, что фактически уменьшаются затраты на их содержание. Хотя это не всегда так», — отмечает Олег Голубенко

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