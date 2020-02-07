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Недопустимо разрешать иностранным банкам приобретать украинскую землю, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Недопустимо разрешать иностранным банкам приобретать украинскую землю, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировала основные недостатки законопроекта о рынке земли, а также рассказала почему Президент Зеленский не захотел общаться со всеми фракциями парламента.

Ирина Верещук убеждена, что законопроект о рынке земли в нынешней его редакции необходимо существенно дорабатывать, особенно в части предоставления доступа для иностранных банков получать право собственности на землю сельхозназначения, информирует enovosty.com/news.

Ирина Верещук выразила удивление тем, что ее коллеги по партии проголосовали против ее правки, которая была призвана отрегулировать данный юридический казус. Более того, депутат не понимает, почему на вчерашнем заседании парламента, где рассматривались правки к закону, которых могли бы существенно улучшить законопроект, были отклонены монобольшинством.

«Хуже всего, что в перечне субъектов есть банки, которые через взыскание будут получать право собственности на землю сельхозназначения. Моя правка и касалась того, чтобы вывести банки из субъектов, которые могут получать право собственности. В нынешнем законе нет ничего о том, что это не должен быть иностранный капитал. А мы знаем, какие у нас банки и какой капитал они имеют. Вопросов много. Я очень надеюсь на конструктив в зале парламента. Это единственное место, где можно сегодня что-то изменить. Если мы будем тотально отклонять все поправки, то это плохо закончится для самого законопроекта», — убеждена народный депутат.

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На вопрос журналистов, о чем говорил Президент Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» нардеп заявила, что Президент убеждал членов фракции голосовать за закон именно в такой редакции.

Нардеп сделала вывод, что Зеленского устраивает именно нынешняя редакция законопроекта, поскольку он всячески ратует за его принятие. Но это не президентский законопроект. Его автором является глава профильного комитета Николай Сольский. По этой причине Зеленский предпочел встретиться только со своей фракцией и не выступать в роли лоббиста чужой законодательной инициативы перед всеми парламентариями.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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