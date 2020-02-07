Александр Дубинский объяснил, почему считает нынешний закон о рынке земли плохим (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему не будет голосовать за закон о рынке земле и в чьих интересах он принимается.

Александр Дубинский убеждён, что законопроект об открытии рынка земли в нынешней его редакции не будет способствовать развитию малого и среднего фермерства, которые в развитых европейских странах, являются драйверами экономического роста. , информирует enovosty.com/news.

Свою позицию народный депутат формирует исходя из размера земельных участков, которые могут быть сконцентрированы в одних руках. В нынешней редакции закона — это 10 тыс га.

По мнению Дубинского, концентрация таких огромных наделов в одних руках сыграет на руку агромонополистам и спекулянтам, а малые и средние фермерские хозяйства будут, по сути, уничтожены не имея малейшего шанса конкурировать с большим капиталом.

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Более того, нардеп уверен, что данный законопроект, в случае его принятия, поставит окончательную точку на фермерстве в Украине, а крестьян заставит уезжать, например, в Польшу в поисках лучшей жизни.

«Максимальная концентрация земель сельхозначения не должна превышать 500-600, максимум — 100 га в одни руки. Семейное фермерское хозяйство, четверо членов семьи могут купить, условно, 2,5-4 га. Это средний размер фермерского хозяйства в Европе. Это возможность разделить землю на несколько ферм и дать работу людям. Это не один олигарх, который засеет все рапсом, там даже люди не нужны», — убеждён Дубинский.

Нардеп считает, что экономика страны, помимо товарно-денежных отношений, это ещё и рабочие места. Дубинский убеждён, что малые и средние фермерские хозяйства могли бы способствовать созданию новых рабочих мест, производя качественную сельхозпродукцию, а также поддерживать здоровую конкуренцию внутри отрасли. Однако депутат не уверен, что подобное будет возможно, когда будет скупаться земля по 10 тыс га в случае, если данный законопроект будет принят в нынешней редакции.

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«Согласно нынешнему закону, владельцу земли достаточно будет пары комбайнов, чтобы засеять землю рапсом не создавая новые рабочие места и выхолащивая землю год за годом», — утверждает Дубинский.

Также нардеп коснулся вчерашнего заседания фракции «Слуга народе», где большинство его коллег выступили в поддержку данного законопроекта и заявили, что принятие закона о рынке земли необходимо, прежде всего, в интересах иностранных партнёров.

«На вопрос, откуда такая спешка в принятии закона, ответ частично мы получили вчера. После заседания фракции отдельные депутаты заявили, в частности, Алена Мошенец, что мы действуем в интересах международных партнёров. Я, в отличие от них, не действую в интересах международных партнёров. Я действую в интересах своих избирателей. Поэтому голосовать за этот закон не буду», — подчеркнул Дубинский.