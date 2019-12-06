ВР приняла закон о госслужбе, разделив политические должности и госслужбу, — Александр Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » ВР приняла закон о госслужбе, разделив политические должности и госслужбу, - Александр Корниенко (ВИДЕО) ВР приняла закон о госслужбе, разделив политические должности и госслужбу, - Александр Корниенко (ВИДЕО)

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Рада приняла закон о госслужбе согласно которому, упрощается процедура увольнения государственных служащих, а также предусмотрены возможности государственной контрактной службы. Также, кадровый состав СБУ пополнится государственными служащими.

Рада на законодательном уровне закрепила норму, которая предусматривает, что электронные обращения граждан в государственные органы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные аналоги. , информирует enovosty.com/news.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко пояснил в чем суть принятого закона.

«В законе о госслужбе есть три больших блока. Первый блок касается обращения граждан и взаимодействие с органами власти. Мы расширили законодательную базу и теперь электронные обращения имеют законную силу, как и бумажные со штампом и печатью. Второй большой блок касается изменении в законодательную базу, касающуюся госслужащих. Здесь мы урегулировали такие вопросы: кто и в каком органе является руководителем государственной службы, кто может выписывать премии, а кто может дисциплинарные взыскания предъявлять. Также, улучшилась ситуация с отбором на госслужбу.И третий блок — это внесение изменений в антикоррупционное законодательство. Это изменения, которые исправляют неточности и ошибки, связанные с ранее принятыми нами законами в турборежиме», — рассказал Корниенко.

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Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2260 о разделении политических должностей и государственной службы.

Зf="https://enovosty.com/tag/gosudarstvennye-organy" target="_blank">а данный закон проголосовало 255 народных депутатов.

Документом вносятся изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность отдельных госорганов, в частности, в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирования правового статуса госслужащих, полномочий руководителей государственной службы, исключения института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами.

Также законом определяется, что бумажный и электронный документ имеют одинаковую юридическую силу.

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В проекте хотели прописать, что члены Кабинета министров Украины с разрешения председательствующего могут принимать участие в заседании правительства в режиме видеоконференции. Однако нардепы отклонили эту норму в ходе рассмотрения.

Документом также отсрочено е-декларирование для помощников-консультантов народных депутатов. При этом оно остается для работников Офиса президента.

Законом упрощен порядок принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также предусмотрены возможности введения контрактной государственной службы.