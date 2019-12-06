Освобождение Крыма и Донбасса, а также контракт по транзиту газу на 10 лет — красные линии для Зеленского, — Юлия Клименко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Освобождение Крыма и Донбасса, а также контракт по транзиту газу на 10 лет - красные линии для Зеленского, - Юлия Клименко (ВИДЕО) Освобождение Крыма и Донбасса, а также контракт по транзиту газу на 10 лет - красные линии для Зеленского, - Юлия Клименко (ВИДЕО)

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В партии Голос убеждены, что диалог с Россией во время нормандского саммита президентом Зеленским должен вестись исключительно в контексте необходимости возвращения под украинский контроль не только оккупированного Донбасса, но и Крыма.

Депутат от фракции «Голос» Юлия Клименко убеждена, что Россия попытается разделить вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, чего категорически нельзя допустить. , информирует enovosty.com/news.

«Крым также аннексированная территория Украины. И освобождение этой украинской территории, это вопрос, который также требует безотлагательного решения», заявила Клименко.

Юлия Клименко акцентировала внимание ещё на одном аспекте переговорного процесса в нормандском формате.

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«Россия пытается пакетом в нормандском формате обсудить вопросы транзита газа через Украину в Европу. У нас контракт заканчивается ровно через 20 дней. Транзит — это 3 млрд долларов в бюджет Украины. Вопрос в том, что надо продлить этот контракт не на год, как хочет Россия, а минимум на десять лет. Но Россия использует инструмент транзита газа в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе. Партия Голос выступает против, такого пакетного решения вопроса», — считает Клименко.

Также существует вопрос компенсации ущерба, который нанесла Россия на оккупированых территориях», — подчеркнула нардеп.