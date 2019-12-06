Новый избирательный кодекс похоронит закрытые списки и мажоритарку, — Александр Качура (ВИДЕО)

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Верховная Рада не решилась вчера определить будущее президентских, парламентских и местных выборов, отложив рассмотрение проекта Избирательного кодекса, «откорректированного» президентом Зеленским и профильным парламентским комитетом.

Несмотря на то, что за документ готовы были голосовать «Слуги» и ОПЗЖ, «Голос», «Батькивщина» и ЕС сумели их отговорить. В результате спикер вынужден был объявить перерыв по требованию политических партий «Голос» и «Батькивщина» и собрать у себя лидеров фракций. А после него заявить о переносе рассмотрения на , информирует enovosty.com/news.

«Последние материалы пришли слишком поздно. Предлагаем отложить рассмотрение Избирательного кодекса», – заявил спикер.

О каких материалах идет речь, сказать сложно. А депутаты, представляющие фракцию «Слуга народа», говорили больше о недочетах предшественников.

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Так, например, замглавы профильного Комитета ВР Александр Качура заявил в комментарии журналистам, что Кодекс, принятый ВР VIII созыва, было бы невозможно выполнить.

«Это была спекуляция принимать Кодекс в том виде, в каком он есть. Меня беспокоит компенсационный мандат. Эта процедура — непрозрачная, сохраняющая закрытые списки. Мы убираем этот коррупционный фактор. Голосование за Избирательный кодекс – самое важное событие. От него будет зависеть, по какой системе страна будет жить в ближайшие 10-20 лет».

Кроме того, Качура рассказал, что предложениями президента Владимира Зеленского в Избирательный кодекс могут отменить гарантированные 10 мест в партийном списке для кандидатов в народные депутаты.

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Он отметил, что сейчас Избирательный кодекс содержит «псевдо-пропорциональную систему с открытыми списками», поэтому президент ветировал кодекс и предоставил комитету на доработку с 17 предложениями.

«Президент отметил, что гарантированные 10 мест — это фактически является закрытым списком. И это коррупционная политическая составляющая. Поэтому мы убрали эту норму и оставили только одно место для лидера списка», — рассказал Качура.

Изменения также касаются вида избирательного бюллетеня.

«Мы бюллетень очень упростили. Избиратель будет иметь обычный для себя бюллетень, где он может определиться с партией и выбрать реально кандидата, который будет потом продвигаться по партийному списку. У нас будут округа в каждой области. Каждая область — это отдельный округ. Партия выдвигает там кандидатов и в зависимости от того, сколько конкретный кандидат наберет голосов, он поднимается вверх по списку», — рассказал нардеп.

Также нардеп считает, что в дальнейшем, данный закон будет дорабатываться, в частности, стоит пересмотреть избирательный порог для партий в сторону его уменьшения. По словам нардепа, это позволит представлять в парламенте разные политические силы.

Напомним, законопроект о новом избирательном кодексе принял еще парламент прошлого созыва. Он был подписан Андреем Парубием, однако Зеленский его ветировал и добавил предложения изменений.

Из Избирательного кодекса полностью изъяли часть, которая касалась работы ЦИК и реестра избирателей. Документ снова поделили на блоки, где для каждых выборов: местных, в Верховную Раду и президента, действуют свои правила. В то же время система осталась пропорциональной с открытыми списками.

Теперь претендовать на гарантированный мандат сможет только первый номер партийного списка – лидер партии. Если ранее гарантированное место среди тех партий в Раде, кто проходит 5% барьер, имели 10 кандидатов, то сейчас будет только лидер.

Подкорректировали и норму о возмещении партиям и кандидатам в президенты за расходование средств на выборы. Так сумму существенно ограничили. Деньги будут получать только те кандидаты, которые прошли в Раду или получили пост.

В кодекс добавили норму о борьбе с двойниками. Теперь ЦИК сможет требовать у того, кто называет себя членом партии, но таким не является, подтверждающие это документы.

Александр Качура говорит, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.