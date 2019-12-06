Нас готовят к срыву Нормандского формата, или Зеленского подставляют, — Вадим Рабинович (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Нас готовят к срыву Нормандского формата, или Зеленского подставляют, - Вадим Рабинович (ВИДЕО) Нас готовят к срыву Нормандского формата, или Зеленского подставляют, - Вадим Рабинович (ВИДЕО)

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Нас готовят к срыву нормандского формата, или кто-то пытается помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому договориться о мире. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады.

«Сначала СБУ проводит обыски в ОПЗЖ. Нашли удачный момент и самого удачного человека, Медведчука. После этого, Кабмин у себя на сайте размещает заявление о введении новых санкций против России. И наконец, я слушаю помощника Президента, который говорит, если что, мы постоим забор и отгородим Донецк и Луганск», — рассказал Рабинович, информирует enovosty.com/news.

«Мы должны поверить в следующее. Первое — Ермак сказал это, просто не подумав, СБУ провела в это время обыски, просто не подумав, Кабмин срочно поместил информацию о новых санкциях, просто не подумав. Это, конечно, бывает, но самое важное, что обещала эта власть и президент, — это установление мира в этой стране. Мир сегодня связан у нас с нормандским форматом, 9 декабря. Если происходит такая вакханалия, тогда одно из двух — или нас готовят к срыву формата, или определенные силы пытаются помешать Зеленскому договориться в этом формате», — сообщил Рабинович.

«Мы должны понимать — не все хотят мира. На войне зарабатываются миллионы. Это Клондайк для тех, кто на крови наживается. И они просто не хотя нас отпустить. Потому что как только установится мир, мы поймем многие вещи», — резюмировал Рабинович.

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