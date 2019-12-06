Инициативы Ермака по Донбассу — это реализация сценария Путина , — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Инициативы Ермака по Донбассу - это реализация сценария Путина , - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Инициативы Ермака по Донбассу - это реализация сценария Путина , - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал заявление помощника президента Андрея Ермака, относительно возможности проведения выборов на оккупированых территориях Донбасса одновременно с местными выборами в Украине уже в 2020 году.

Народный депутат высказался категорически против такой инициативы Ермака, поскольку считает, за такое короткое время невозможно в чем-то убедить людей, которым 5 лет промывали мозги российской пропагандой. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Гончаренко, необходим переходной период минимум в один год.

«Это даст украинской власти возможность начать качественный диалог с местным населением. Иначе результат таких выборов — будет не в пользу Украины», считает Гончаренко.

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По его мнению, выборы на Донбассе в октябре 2020 года не могут состоятся. А инициативу Ермака можно расценивать, как желание «легитимизировать боевиков». А это, по мнению Гончаренко, называется «реализация сценария Путина» о том, чтобы впихнуть в Украину ОРДЛО, посредством которого он дальше будет контролировать через «избранных» таким образом своих представителей.

«Украины там не было вчера, нет сегодня и не будет завтра. Если Украина вернётся туда за 3-4 месяца до выборов, что за такой срок мы сможем сделать? Проукраинские граждане оттуда выехали. Те кто остался, им 5 лет промывали мозги кремлевской пропагандой! Кого они могут выбрать кроме партии Путина», — отметил Гончаренко.

Также нардеп высказался относительно предложения Ермака по возведению стены на границе с ОРДЛО.

«Большая ермаковская стена и он, как атаман Ермак времён Ивана Грозного! Думает, что стена кого-то остановит? Он полагает, что ещё ездят конницы и стена является преграда? Это смешно!», — поделился свои виденье перспектив возведения такой стены Алексей Гончаренко.

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«Ермак сказал, что в день выборов контроль за границей должен быть в Украине. В день. То есть в воскресенье выборы. В воскресенье должен быть контроль Украины за границей а в субботу еще — России. И это называется» выборы «? Нет, это называется «легитимизация боевиков» и это называется «реализация сценария Путина» о том, чтобы впихнуть в Украину ОРДЛО, которое он дальше будет контролировать через «избранных» таким образом своих представителей. Поэтому мы видим, что там «зрада» как раз и есть, и что это направление обсуждаетсявысокими лицами в государстве, и они допускают, что это возможно. Это невозможно, это неприемлемо, это красная линия «, — заключил Гончаренко.