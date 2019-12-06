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Главная цель закона о госслужбе — быстро разогнать коррупционеров и бездельников, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Главная цель закона о госслужбе - быстро разогнать коррупционеров и бездельников, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил, почему так важно упростить процедуру увольнения государственных служащих.

«Главная цель закона о госслужбе — это возможность принимать на работу в государственные органы быстрее и эффективнее. А это всегда было большой проблемой. Просто никто не имел политической воли решить этот вопрос ранее. Сейчас, если вас назначают главой какого-то центрального органа исполнительной власти, вы потратите не менее 6 месяцев, для того чтобы уволить тех, кто плохо работает и сформировать новую команду. Мы предоставляем руководителям органов центральной исполнительной власти больше возможностей по увольнению и принятию на работу. А также хотим распространить практику работы на госслужбе по контракту», — рассказал нардеп. , информирует enovosty.com/news.

Докладывая на заседании парламента, депутат от фракции «Батькивщина» Алена Шкрум заявила, что этот законопроект позволит отделить государственную службу «профессионально, аполитично от политического влияния и от других каких-либо бизнес-интересов, в том числе, политиков». Также она отметила, что на сегодняшний день государственная служба «очень слаба по качеству институтов и по международным рейтингах».

Кроме того, она подчеркнула, что законопроектом вносятся изменения в законодательство Украины относительно применения электронной формы документов.

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Народный депутат Александр Корниенко сообщил, что данный законопроект упорядочивает работу государственных служащих в около 40 органах власти.

В то же время депутат Ростислав Павленко (фракция «Европейская солидарность») во время рассмотрения законопроекта отметил, что «выглядит таким образом, что бег по граблям становится национальным спортом этого парламента».

По его словам, этот законопроект можно назвать «так называемой реформой государственной службы», потому что он ослабляет права государственных служащих и расширяет возможности для того, чтобы их можно было уволить «в угоду политическому моменту, чтобы принять нужных людей».

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В частности, законопроект содержит ряд норм, которые облегчают по сравнению с сегодняшней ситуации возможность освобождения от должности госслужащего.

В частности, предусмотрено, что при увольнении не применяется положение законодательства о труде относительно обязанности субъекта назначения получить согласие выборного органа первичной профсоюзной организации на увольнение. На заседании парламента депутаты также отмечали, что данным законопроектом при увольнении ряд госслужащих не будет получать предусмотренные на сегодняшний день социальные выплаты.

Данным законопроектом, в частности, вносятся изменения в закон о Службе безопасности Украины, которыми предусмотрено, что кадры СБУ будут составлять, кроме военнослужащих, еще и государственные служащие и другие работники, заключившие трудовой договор с СБУ. Также выписаны особенности прохождения государственной службы в СБУ.

Кроме того, вносятся изменения в закон об Антимонопольном комитете Украины, согласно которым председатель АМКУ назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата АМКУ в порядке, определенном законом о государственной службе. Согласно этому законопроекту, председатель АМКУ не будет утверждать штатное расписание и смету комитета.

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения в законопроект о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. Ими предусмотрено, что представитель Нацсовета назначается на должность и освобождается от должности в порядке, определенном законом о государственной службе сроком на 4 года. При этом должность представителя Нацсовета в Крыму, областях, городах Киеве и Севастополе относится к должностям государственной службы категории «Б» (сейчас она относится к 3-й категории должностей госслужбы).

Также законопроектом вносятся изменения в закон о Совете национальной безопасности и обороны, которыми определяется, что персонал аппарата СНБО состоит из государственных служащих и других работников. Также предусмотрено, что секретарь СНБО подает на утверждение председателю СНБО положение об аппарате и предельной численности его персонала.

Среди прочего, законопроектом вносятся изменения и в закон о местных государственных администрациях, согласно которым руководители структурных подразделений местных госадминистраций без статуса юридического лица публичного права назначаются и освобождаются от должности руководителем аппарата администрации в соответствии с порядком, определенным законом о госслужбе.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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