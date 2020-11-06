В «Слуге народа» озвучили две фамилии «своих» кандидатов в КСУ (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Галина Янченко рассказала, какую кандидатуру рассматривают в пропеьзиденской фракции на позицию судьи КСУ, при каких условиях уже сегодня Парламент сможет рассмотреть первого кандидата в Конституционный Суд по квоте Верховной Рады, а также озвучила фамилию второго возможного кандидата в КСУ, которого поддерживает ее фракция.

Янченко отметила, что сейчас внутри фракции идёт активное согласование кандидатуры Виктора Кичуна. По словам нардепа, если большинство депутатов от «Слуги народа» будут готовы поддержать Кичуна, то уже сегодня в сессионный зал будет вынесена его кандидатура, информирует enovosty.com/news.

По словам Янченко, в случае, если нардепы в своём большинстве не готовы будут поддержать эту кандидатуру, консультации продолжаться без вынесения этого вопроса в сессионный зал.

Кроме того Янченко озвучила ещё одну фамилию кандидата на должность судьи КСУ. Это Ольга Совгиря — член партии «Слуга народа».

На вопрос журналистов о том, что президентская фракция пытается назначить на должность судьи КСУ лояльного и своего человека, Янченко отметила: «Важно, чтобы судьи были объективны. Кстати, Ольга Совгиря очень часто выступает критиком законопроектов, которые подают нардепы от «Слуги народа». Указывая на некоторые нормы, которые могут противоречить Конституции. Убеждена, что она специалист высокого уровня и не заангажирована», — подчеркнула нардеп.