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Коррупционеры почувствовали свою безнаказанность и будут править бал очень долго, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Коррупционеры почувствовали свою безнаказанность и будут править бал очень долго, - Верещук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, почему коррупционеров становится все больше и никто не собирается их сажать, почему не будет работать антикоррупционная стратегия Кабмина Шмыгали, и стоит ли ждать искоренение коррупции в Украине в ближайшем будущем.

По словам нардепа, она не увидела в антикоррупционной стратегии анонсированной Кабмином понимания и реального плана, куда будет двигаться страна в ближайшее время, информирует enovosty.com/news.

Верещук отметила, что план и стратегия борьбы с коррупцией важны, но они не работают, когда нет реальных посадок коррупционеров, когда после громких скандалов и разоблачений коррупционеры выходят на свободу, а антикоррупционные органы бездействуют, несмотря на то что с государственного бюджета выделяются колоссальные средства на антикоррупционную инфраструктуру, которая призвана бороться с коррупцией и демонстрировать реальные результаты.

«Стратегия, предлагаемая Кабмином — это просто тушение пожара, который уже давно уничтожил все живое в Украине. Мы сейчас говорим о коррупции, которая стала сейчас тотальной настолько, что назвать ее злом этого мало», — рассказала нардеп.

На вопрос журналиста «ЭН», в чем причина отсутствия реальных результатов борьбы с коррупцией, Верещук отметила, что при наличии сильной политической воли мёртвый антикоррупционный процесс можно было бы сдвинуть с мертвой точки, необходима только решимость и желание.

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«Воля должна быть железной, ум должен быть холодный, а руки чистыми и тогда все будет хорошо», подчеркнула нардеп. А пока, по мнению Ирины Верещук, ситуация с коррупцией в Украине крайне удручающая и ближайшее будущее не сулит радужных перспектив.

«Мы сейчас уже не можем остановить процесс. Коррупционеры вылезли на самый вверх, почувствовали что все сойдёт с рук. Они не боятся ни бога ни черта, никого. Я вынуждена признать, что, к сожалению, наша правоохранительная система и СБУ демонстрирует беззубость и поэтому они ( коррупционеры — прим. ред.) будут править бал ещё долго», — подытожила Верещук.

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