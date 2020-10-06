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Владимир Воля: «Конструкционная ошибка не позволяет ехать машине Минских соглашений»

Главная » Последние новости » Политические новости » Владимир Воля: "Конструкционная ошибка не позволяет ехать машине Минских соглашений"
 
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему не нравятся Минские соглашения, но они необходимы для диалога

С вопросом относительно эффективности Минских соглашений “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле, информирует enovosty.com/news.

Владимир Воля сообщает, что в Минских соглашениях изначально заложена конструкционная ошибка, которая не позволяет этой машине ехать

«То есть мы убедились на практике, что тот формат, в котором прописаны стратегические вопросы в Минских соглашениях, касающиеся особого статуса, и на которых настаивает Российская Федерация, невозможен. Потому что украинском обществе и парламенте нет достаточного количества голосов для внесения изменений в Конституцию. Плюс пока что неразрешенным остается вопрос границы. В Минских соглашениях написана граница после выборов и можно изобретать сколько угодно формулу Штайнмайера или другую. Но этот алгоритм прописан в Минских соглашениях и он вызывает отторжение участия украинского общества и украинского политикума. Поэтому, да, Минские соглашения не рабочие, что и подтвердило история последних нескольких лет. И да, Украина пока что пытается найти пути, чтобы эти соглашения сдвинуть с мертвой точки. Пока же удаются только шаги по тактическим каким-то вопросам. Но стратегического продвижения в урегулировании нет по причине недееспособности Минских соглашений», — сообщает Владимир Воля


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 91

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