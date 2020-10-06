Украина станет частью НАТО. Американский генерал в отставке рассказал о главном условии

Главная » Последние новости » Политические новости » Украина станет частью НАТО. Американский генерал в отставке рассказал о главном условии Украина станет частью НАТО. Американский генерал в отставке рассказал о главном условии

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Россия всё ещё имеет слишком большое влияние на Украину

Украина обязательно станет частью НАТО, но для этого ей нужно перестать быть зависимой от России. Такое мнение украинскому изданию выразил американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес, информирует enovosty.com/news.

Генерал считает, что Кремль не должен иметь право вето, решать кто станет или не станет частью НАТО. Вместе с тем, он задаётся вопросом о том, готова ли Украина быть частью альянса, так как впереди ещё очень много работы с либеральной демократией и прозрачностью государственных систем и судебного процесса. Он уверен в том, что пока что РФ имеет слишком большое влияние на Киев и слишком много украинцев получает большие деньги от Москвы.

Также, Бен Ходжес перечислил пункты, которые нужно выполнить в этом направлении. В частности, Западу нужно держаться вместе и далее отвергать претензии России на крымский полуостров. Нельзя вводить в законную плоскость и другие незаконные действия Российской Федерации, как вот строительство Керченского моста или нарушение морского судоходства.

Кроме того, американский военный считает, что нужно и далее проливать свет на то, на Донбассе постоянно гибнут или получают ранения украинские воины. Генерал подчеркнул, что ни для кого не является секретом тот факт, что к этому причастна Россия и то, что ОБСЕ не может выполнять свою работу на Донбассе является большим позором.

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