Полторак проинспектировал учения «Си Бриз-2019»

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В Одессе министр обороны Степан Полторак проинспектировал ход проведения международных учений «Си Бриз-2019».

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня министр обороны Украины Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат «Гетман Сагайдачный». В ходе визита глава оборонного ведомства заслушал отчет командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко о ходе проведения международных военно-морских учений «Си Бриз-2019», — сказано в сообщении.

В частности, Воронченко доложил о вовлеченных в нынешние учения силах и средствах, об этапах проведения учений, необходимости их проведения, несмотря на угрожающую обстановку в Азово-Черноморском регионе и тому подобное.

Также адмирал отметил, что проведение подобных учений способствуют дальнейшей интеграции ВМС и ВСУ в целом в евроатлантическое пространство. На заслушивании доклада, кроме представителей руководства учений от украинской стороны, также присутствовал руководитель учений «Си Бриз-2019» от американской стороны капитан Мэтью Лиман.