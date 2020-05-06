Зеленский определился с должностью для Саакашвили, сегодня будет подписан указ

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский определился с должностью для Саакашвили, сегодня будет подписан указ Зеленский определился с должностью для Саакашвили, сегодня будет подписан указ

Закрыть Отправить

Президент Украины Владимир Зеленский назначит Саакашвили секретарем Национального совета реформ, в котором он является председателем. Как сообщает журналист Юрий Бутусов, указ о назначении экс-президента Грузии будет подписан уже сегодня.

Полномочия Саакашвили на данной должности будут несколько расширены. Например, он сможет принимать участие в заседании Правительства. Кроме того, он получит легитимную государственную площадку для озвучивания своих реформаторских инициатив и критики, информирует enovosty.com/news.

Бутусов убежден, что Саакашвили не будет делать резких движений и провоцировать конфликты на первых порах пребывания в новой должности.

По мнению журналиста, вначале он сформирует свою повестку дня и скорее всего, это будут вопросы касающиеся дерегуляции в экономике.

Читайте: Зеленский подписал указ о проведении главных реформ

Кроме того, по мнению Бутусова, президент пока не определил четких приоритетов для Саакашвили на новой должности и у него будет определенный карт бланш с тем, чтобы проявить себя в различных политических и экономических аспектах.

По мнению Бутусова, назначение Саакашвили, носит знаковый и символический характер, поскольку Зеленский, по сути, проигнорировал жесткое сопротивление Грузии и России относительно назначения Саакашвили. Президент Украины, по сути, не признает легитимными решения судов Грузии относительно Саакашвили. «Плюс — это личная пощечина Путину, поскольку экс-президент Грузии его давний непримиримый оппонент», — убежден Бутусов.