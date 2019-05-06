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СБУ блокировала деятельность наркоторговцев, финансировавших террористов на Ближнем Востоке (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ блокировала деятельность наркоторговцев, финансировавших террористов на Ближнем Востоке (ФОТО)
 
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Сотрудники СБУ блокировали деятельность международной группировки наркоторговцев, финансировавшей террористов на Ближнем Востоке

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность организованной международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили граждане Украины и жители одной из стран Ближнего Востока, изготавливала наркотики. «Производство» злоумышленники наладили в местах своего проживания. Готовый «товар» участники группировки сбывали на территории столицы, а также Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

СБУ блокировала деятельность наркоторговцев, финансировавших террористов на Ближнем Востоке (ФОТО)

По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации наркотиков, злоумышленники направляли на обеспечение противоправной деятельности представителей одной из террористических организаций Ближнего Востока. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли в помещениях злоумышленников шестьдесят пять килограммов каннабиса, пятнадцать килограммов семян конопли и психотропные вещества, которые направлены на экспертизу.

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СБУ блокировала деятельность наркоторговцев, финансировавших террористов на Ближнем Востоке (ФОТО)

Также обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карточки, на которые осуществлялись расчеты за сбыт наркотиков, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.

Сейчас одиннадцати злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.


Автор: Оксана Ельченко
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