СБУ блокировала деятельность наркоторговцев, финансировавших террористов на Ближнем Востоке (ФОТО)
Сотрудники СБУ блокировали деятельность международной группировки наркоторговцев, финансировавшей террористов на Ближнем Востоке
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность организованной международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входили граждане Украины и жители одной из стран Ближнего Востока, изготавливала наркотики. «Производство» злоумышленники наладили в местах своего проживания. Готовый «товар» участники группировки сбывали на территории столицы, а также Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.
По информации спецслужбы, деньги, полученные от реализации наркотиков, злоумышленники направляли на обеспечение противоправной деятельности представителей одной из террористических организаций Ближнего Востока. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли в помещениях злоумышленников шестьдесят пять килограммов каннабиса, пятнадцать килограммов семян конопли и психотропные вещества, которые направлены на экспертизу.
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Также обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карточки, на которые осуществлялись расчеты за сбыт наркотиков, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия.
Сейчас одиннадцати злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
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Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Соломенского УП ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.