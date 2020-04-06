Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч

Главная » Последние новости » Политические новости » Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч Депутаты пытаются завалить поправочным спамом «антиколомойский» закон, их уже более 13 тысяч

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Как сообщил один из членов финансового комитета от партии «Голос» Ярослав Железняк в комитет поступило уже более 13 тысяч правок и это ещё не предел.

Так, по словам нардепа наибольшее количество правок, а именно, 6000 было подано от внефракционного депутата, согласно информации из кулуаров — это Антон Поляков, бывший член партии «Слуга народа», помимо Полякова ещё тремя депутатами было подано три пакета правок по 1,5 тыс каждая. , информирует enovosty.com/news.

Все ожидали, что наибольшее число правок к законопроекту поступит от Александра Дубинского, которого причисляют, к так называемой, группе Коломойского, но Дубинским напротив, было подано незначительное количество правок к данному закону.

Так, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон N 2571д, который должен урегулировать некоторые механизмы банковской деятельности в Украине.

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В народе этот закон ещё называют «антиколомойским», поскольку в законопроекте предусмотрена норма, о том, что бывшие и нынешние собственники банков, права которых были нарушены смогут получить возмещение только в денежной форме, без возможности возврата своих активов.