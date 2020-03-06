«Враг не пройдёт»: Давид Арахамия о своей отставке и коронавирусе в Верховной Раде (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Враг не пройдёт»: Давид Арахамия о своей отставке и коронавирусе в Верховной Раде (ВИДЕО) «Враг не пройдёт»: Давид Арахамия о своей отставке и коронавирусе в Верховной Раде (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады опроверг слухи о своей отставке с и рассказал, почему «Слуги народа» не боятся коронавируса, который подозревают у депутата от ОПЗЖ Олега Волошина.

Арахамия убеждён, что слухи о его отставке сильно преувеличены, многие ссылаются на телеграм канал «Темный рыцарь», который накануне обнародовал информацию о скорой отставке Давида Арахамии с поста главы фракции в Верховной Раде, поскольку у него возникли непреодолимые и принципиальные разногласия с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. , информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, на вопрос журналистов о том, не боится ли Арахамия коронавируса, который подозревают у депутат Волошина, нардеп заверил, что продолжит работать в Раде и, судя по статистке, которая предполагает летальность преимущественно у людей преклонной возраста, молодой партии «Слуга народа» боятся нечего.