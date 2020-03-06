«Уж, ёж и трепетная лань»: Ирина Геращенко оценила новый состав Кабмина Шмыгаля (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Уж, ёж и трепетная лань»: Ирина Геращенко оценила новый состав Кабмина Шмыгаля (ВИДЕО) «Уж, ёж и трепетная лань»: Ирина Геращенко оценила новый состав Кабмина Шмыгаля (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему не верит в эффективную работу нового Кабмина и считает его «реваншистским правительством», а также поделилась своим видением относительно возможности поставок воды в оккупированный Крым.

Нардеп убеждена, что нынешний состав правительства — это ставленники олигархов, поскольку многие персоналии былы замечены в составе правительств Януковича и Азарова, а также являются людьми нынешних олигархических кланов. , информирует enovosty.com/news.

Геращенко убеждена, что нынешнее правительство — реваншисты, поскольку заявления уже нового премьера свидетельствуют о том, что проевропейский курс Украины будут пытаться изменить.

По мнению нардепа, вчерашнее заявление г-на Шмыгаля о возобновлении поставок воды в Крым свидетельствует о том, что украинская власть планомерно и осознанно движешься к миру с Москвой, причем любым способом.

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Коме того Геращенко обвинила нового Премьера в явном непрофессионализме, поскольку его заявление о том, что воду получат только украинцы проживающие в Крыму в обход предприятий промышленно-оборонного комплекса России, кажутся крайне дилетантскими.

Геращенко заявила, что уже сегодня мировое сообщество выражает крайнее неудовлетворение нынешним курсом власти, который нельзя назвать адекватным для наших западных партнёров.