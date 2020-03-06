«Они не должны умирать!»: Шмыгаль предложил поставлять воду в Крым канистрами и бочками, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Они не должны умирать!»: Шмыгаль предложил поставлять воду в Крым канистрами и бочками, - Александр Качура (ВИДЕО) «Они не должны умирать!»: Шмыгаль предложил поставлять воду в Крым канистрами и бочками, - Александр Качура (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Качура в кулуарах Верховной Рады рассказал о планах правительства Шмыгаля возобновить подачу воды в оккупированный Крым.

Нардеп убеждён, что подача воды в Крым с материковой Украины — вопрос решённый и сейчас разрабатывается механизм, с помощью которого эту воду смогут потреблять исключительно украинские граждане проживающие на полуострове. , информирует enovosty.com/news.

На вопрос корреспондента «Экономических новостей», с помощью каких инструментов Украина планирует осуществлять контроль потребления воды на оккупированной территории, нардеп Качура затруднился ответить, сославшись на то, что механизм дифференциации воды только для нужд украинских граждан сейчас активно разрабатывается как Кабмином, так и другими органами государственной власти.

Качура заверил, что все алгоритмы и механизмы по возобновлению подачи воды на оккупированную территорию Крыма в скором времени будет обнародован.

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