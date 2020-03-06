Ирина Верещук оценила странную вечерю Зеленского с послами G7 в Полтаве (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ирина Верещук оценила странную вечерю Зеленского с послами G7 в Полтаве (ВИДЕО) Ирина Верещук оценила странную вечерю Зеленского с послами G7 в Полтаве (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады рассказала, как относится к вчерашнему визиту международной делегации послов G7 и главы Представительства ЕС в Украине к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в Полтаву, а также выразила удивление вчерашним поступком генпрокурора Руслана Рябошапки в стенах ВР.

Нардеп выразила удивление относительно цели вчерашнего визита послов G7 к Зеленскому. Нардеп считает весьма странной просьбу посолов европейских стран сохранить на посту главу антикоррупционного бюро Артема Сытника, который не просто был уличён в коррупции, но и относительно которого уже есть решение украинского суда. , информирует enovosty.com/news.

Подобные прецеденты, по мнению Верещук , недопустимы. Нардеп убеждена, что украинская дипломатия не позволила бы себе подобного вмешательства в дела других стран. Тем более, когда речь идет об «отягощающем анамнезе» по делу Сытника, поскольку чиновник высоко ранга антикоррупционного органа сам был уличён в коррупции.

Кроме того, нардеп прокомментировала вчерашний демарш г-на Руслана Рябошапки в зале Верховной Рады.

Читайте: Подача воды в Крым будет катастрофой для украинской государственности», - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Верещук убеждена, что уже бывший генпрокурор продемонстрировал явное неуважение к парламентариям отказавшись отвечать на многочисленные вопросы народных депутатов, покинул сессионный зал.