Закон о земле — это возможность за бесценок скупить земли государственного значения, — Виктория Сюмар (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Виктория Сюмар сегодня в кулуарах Верховной Рады от имени партии выступила с заявлением относительно рассматриваемого сегодня закона о земле.

Народный депутат убеждена, что сегодня, в обход закона и регламента, власть всячески лоббирует принятие этого закона с одной целью — продать за копейки земли государственного запаса.

«Хочу чтобы вы понимали, в Украине сегодня есть 8 млн гектаров государственных земель. Комитет отказался обозначить даже минимальную цену, за которую может быть продан гектар такой государственной земли», — отметила нардеп, информирует enovosty.com/news.

Виктория Сюмар также обратила внимание на то, что-то в данной редакции закона не прописана система аукционов и механизмы ее проведения.

По словам депутата, в законе также нет упоминания о земельном банке, который мог бы выступить регулятором в данном вопросе, и позволил бы фермерам взять кредит под свои паи с тем, чтобы докупить земли из госфонда и полноценно отстраиваться и развивать фермерские хозяйства.

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Сюмар убеждена, что в данном законе интересы фермеров и крестьян не защищены и фермеры останутся один на один с агоромонопилистами и большими земельными латифундиями.

Ещё один важный момент, на который обратила внимание Виктория Сюмар, это отсутсвие в законе защитных механизмов, которые не позволят выхолащивать и уничтожать собственникам плодородные земли.

«Нет защиты и самой земли. Мы говорили о том, что надо провести и паспортизацию земель. К покупателям нет никаких требований относительно использования земли. Если, к примеру, собственник зальёт землю пестицидами или отравной и украинские села, для него нет никакой ответственности и нельзя будет эту землю забрать назад», — заявила народный депутат.

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В конце брифинга Сюмар рассказала о том, что сейчас идут закулисные торги даже внутри самой партии «Слуг народа» за голосование по данному закону и данные процессы не имеют ничего общего с парламентаризмом.