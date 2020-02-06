Власть начала наступление на медиа и свободу слова в Украине, — Ирина Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Власть начала наступление на медиа и свободу слова в Украине, - Ирина Геращенко (ВИДЕО) Власть начала наступление на медиа и свободу слова в Украине, - Ирина Геращенко (ВИДЕО)

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Народные депутаты от партии «ЕС» выступили сегодня с заявлением, в котором осудили беспрецедентные попытки власти ограничить свободу слова в Украине, блокируя их деятельность и оказывая давление на независимые медиа. Речь идет об обысках на телеканале 1+1 и лишнении лицензии на радиовещание телеканала «Прямой».

Ирина Геращенко заявила, что в ближайшем будущем может прекратиться вещания некоторых украинских телеканалов, которые вещают на оккупированные территории Донбаса. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам Геращенко, Нацсовет по телевидению и радиовещанию собирается лишить телеканал «Прямой» лицензии на радиовещание, которое распространяется и на временно оккупированные территории. По сути, лишая возможности украинцев ,которые остались там, получать объективную информацию.

«Сейчас, на окулированных территориях ловят сигналы телеканалов таких как: «Украина», «Пятый канал», «Прямой». Очень скоро может быть прекращено вещание некоторых каналов Украины на оккупированную территорию. Сегодня Нацсовет планирует отобрать некоторые лицензии, в том числе и у телеканала «Прямой». И наша политическая сила выражает свой протест относительно этих политически мотивированных решений Нацсовета», заявила Ирина Геращенко.

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Народный депутат убеждена, что проводя обыски на телеканале 1+1, или лишая лицензии телеканал Прямой, власть под различными предлогами пытается оказывать политическое давление на СМИ.

В свою очередь Николай Княжицкий также выразил крайнюю обеспокоенность и тревогу в связи с давлением действующей власти на украинские СМИ.

«Мы убеждены, что расследовать незаконное прослушивание премьер-министра Гончарука необходимо. Но если не будет доказана причастность журналистов этого канала к прослушке, как бы мы не относились к вещанию этого канала и журналистам, это прямое давление на свободу слова в Украине», — подчеркнул Княжицкий.

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