В Раде идут закулисные торги, шантаж и скупка голосов за рынок земли, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Раде идут закулисные торги, шантаж и скупка голосов за рынок земли, - Сергей Соболев (ВИДЕО) В Раде идут закулисные торги, шантаж и скупка голосов за рынок земли, - Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев убеждён, что у «Слуг народа» нет голосов за закон о рынке земли. Он утверждает, что «Слуги народа» активно ведут закулисные торги с партиями и мажоритарщиками, не гнушаясь старых добрых методов, обещая преференции и деньги.

«Зачем блокировать трибуну, голосуйте. А оказывается у правящей партии голосов нет. Их надо собирать на стороне. И собирать старыми методами: подкупом и шантажом», — заявил народный депутат. , информирует enovosty.com/news.

Соболев настаивает на том, чтобы рассмотрение данного законопроекта проводилось в рамках регламента, рассматривая каждую поправку народных избранников.

«На заседании главы Верховной Рады, непосредственно на примере таблицы было показано, что никакого обсуждения в профильном комитете этого законопроекта не было. Мы требуем, чтобы комитет рассматривал поправку за поправкой так, как это всегда было в парламенте», — убеждён народный депутат.

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Соболев уверен, что в сессионный зал закон должен «зайти» только тогда, когда на комитете были бы рассмотрены все правки народных депутатов не нарушая их конституционные права.