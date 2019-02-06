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В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания

Главная » Последние новости » Политические новости » В МВД объяснили, как должна финансироваться предвыборная кампания
 
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В МВД сообщили, что финансирование избирательной кампании должно осуществляться за счет перевода гражданами средств в избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины или за счет государственного бюджета

Финансирование избирательной кампании должно осуществляться исключительно за счет государственного бюджета или за счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, — сообщает МВД на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Иван Варченко рассказал, что финансирование избирательной кампании должно происходить исключительно в безналичной форме.

«Оплата труда агитаторов, наблюдателей, дополнительные доплаты членам избирательных комиссий запрещены избирательным законодательством. Если лицо получает наличными любые деньги за проведение агитационной работы — это незаконно», — сказал советник министра.

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Также он подчеркнул недопустимость штабных сценариев, то есть когда политическая партия на период проведения избирательной кампании нанимает на работу десятки тысяч граждан. В таких «технологиях» видны очевидные признаки подкупа избирателей, что прямо запрещено ч.6 ст. 64 ЗУ «О выборах Президента Украины». Попытки осуществить такие платежи будут квалифицированы работниками Национальной полиции как подкуп избирателей по ст. 160 Уголовного кодекса Украины.

«Надеемся, что аналогичной будет оценка таких действий со стороны прокуроров и судей. Не рискуйте своей репутацией и свободой! Придерживайтесь законов Украины!», — сказал Иван Варченко.

Подкупы избирателей, согласно Уголовного кодекса Украины, отнесены к тяжким преступлениям (ст.160 УК) с наказанием до 2 лет тюрьмы для тех, кто берет деньги, и до 7 лет — для организаторов подкупа. Соучастниками преступления являются также те, кто незаконно финансирует избирательную кампанию.

Единственным законным путем финансирования избирательной кампании является перевод гражданами средств в избирательный фонд и безналичная оплата товаров и услуг с избирательного фонда кандидата.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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