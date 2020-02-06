Украину хотели превратить в «политическую дубинку»: В США всплыли новые подробности скандала

Главная » Последние новости » Политические новости » Украину хотели превратить в "политическую дубинку": В США всплыли новые подробности скандала Украину хотели превратить в "политическую дубинку": В США всплыли новые подробности скандала

Закрыть Отправить

Украинский скандал в США не заканчивается — он вскоре может получить новый важный поворот

Бывшему президенту Петру Порошенко предлагали соглашение, которое могло увеличить шансы на победу в выборах-2019. Получается, что Штаты начали давить на Украину еще задолго до скандала с Владимиром Зеленским. Так, на американском сайте Talking Points Memo появилось текстовое соглашение, пролившее свет на давление Трампа, который хотел превратить Киев в собственную политическую дубинку, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации на сайте, бывшему главе украинского государства Петру Порошенко предлагали начать расследование дела Байдена. Взамен ему предлагался государственный визит в Вашингтон, который мог бы повысить его шансы на победы в выборах. Перед этим пресс-секретарь Порошенко получил специальные вопросы перед интервью, которое должен был дать Петр Порошенко. Он должен был сообщить о злоупотреблении властью Джо Байдена и рассказать об экс-после Мари Йованович. В последний момент пятый президент Украины всё же отказался от этого интервью.

В Talking Points Memo попытались выяснить подробности скандала, но у Трампа не захотели ответить на вопросы сайта. В свою очередь, пресс-секретарь Петра Порошенко заявила, что они высоко ценят стратегическое партнёрство между Соединенными Штатами Америки и Украиной, потому попросили не втягивать нашу страну в дебаты между США и американским народом.