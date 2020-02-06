У «Слуг народа» пошатнулась уверенность, что закон о рынке земли будет принят, — Юрий Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » У «Слуг народа» пошатнулась уверенность, что закон о рынке земли будет принят, - Юрий Бойко (ВИДЕО) У «Слуг народа» пошатнулась уверенность, что закон о рынке земли будет принят, - Юрий Бойко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко убеждён, что в монолитных рядах «Слуг народа» намечается раскол в связи с голосованием за законопроект о рынке земли.

По мнению народного депутата, на многих депутатов мажоритарщиков давят их избиратели, которые в своём большинстве против данного законопроекта.

Бойко убеждён, что противостояние внутри парламента будет продолжаться и нарастать. , информирует enovosty.com/news.

Фракция ОПЗЖ вместе с другими фракциями парламента, которые также не поддерживают идею распродажи земли будут и дальше отстаивать свою позиции.

Как отметил Бойко, в случае, если «Слуги народа» попытаются протянуть закон в обход регламента, будет веский повод оспорить данный закон в Конституционном суде.

Депутат убеждён, что международные латифундисты не зайдут на украинский рынок земли, поскольку инвесторов не привлекают скандалы и судебные тяжбы на предмет правомерности данного закона.

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«Рынок земли можно открывать по разному. Во-первых, надо людям показать, что это делается честно, прозрачно и справедливо. Показать, что не люди и фермеры не будут страдать. Провести данное решение через всеукраинский референдум и тогда принимать какие-то решения. А вот так, как они ночью в подворотне слепили закон и пытаются его протащить, когда не получилось, немного смягчили закон. Но люди понимают, что их хотят обмануть. И мы будем бороться, чтобы этого не случилось», — подчеркнул Бойко.