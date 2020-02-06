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Пятьдесят тысяч гривен — нормальная зарплата для чиновника, — Александр Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Пятьдесят тысяч гривен - нормальная зарплата для чиновника, - Александр Корниенко (ВИДЕО)
 
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Глава парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, какую зарплату для чиновников считает оптимальной, какие недоработки на сегодняшний день есть у Кабмина Гончарука и какие реформы министра Милованова считает успешными.

Народный депутат убеждён, что Кабинету Министров Украины и Алексею Гончаруку следует более тесно сотрудничать с парламентом и вести более качественную коммуникацию с народными депутатами. , информирует enovosty.com/news.

Корниенко подверг критике некоторые законодательные инициативы Кабмина, которые, по его мнению, требовали существенной доработки.

«Правительство не всегда успевает качественно отработать те законы, которые они подают в парламент. Не успевают их проговорить с депутатами, понять риски. Очень много исправлений некоторых законопроектов на этапе второго чтения. Нам необходимо выйти на такой механизм, что тот законопроект который поступает от правительства, он уже должен быть отработан с депутатами, чтобы мы быстрее и эффективнее могли работать», — отметил Корниенко.

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Коснулся лидер фракции и заработных плат чиновников и депутатов, отметив что у депутатов абсолютно релевантные заработные платы.

В свою очередь, чиновники, по мнению Корниенко, должны получать заработные платы, которые «в три/пять раз выше средней заработной платы по стране, размер их зарплат должен быть от 30 до 50 тысяч гривен», — убеждён нардеп.
Что касается премий, то премии в размере одного оклада — «достаточное вознаграждение для чиновников за их работу», — уверен Корниенко.

Также, Корниенко оценил работу министра Милованов, отметив, что он удовлетворен теми структурными экономическими реформами, которые готовит министерство под его руководством.

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«У нас есть хорошие сдвиги и по аграрной реформе. В принципе, сама аграрная реформа, за которую он отвечал, она очень хорошо «прокоммуницирована» и с обычными людьми, и с ассоциациями, и с фермерами. В этом вопросе можно делать позитивные выводы. Что касается реформ в целом в том секторе, который находится в его ведомстве, то там очень много работы», — убеждён народный депутат.

В завершении Корниенко остановился на законе о труде, отметив, что пока есть опасения, что приняв этот закон, есть вероятность того, что работающие люди останутся без защиты.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 74

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