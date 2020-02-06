Продать таксу «Копеечку» и заплатить за газ — невиданный аукцион щедрости от слуги народа (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Продать таксу «Копеечку» и заплатить за газ - невиданный аукцион щедрости от слуги народа (ВИДЕО) Продать таксу «Копеечку» и заплатить за газ - невиданный аукцион щедрости от слуги народа (ВИДЕО)

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Народный депутат Александр Качура (партия «Слуга народа»), в кулуарах Верховной Рады, рассказал журналистам как собирается помочь пенсионерке, которой его коллега по фракции Евгений Брагар предложил продать собаку, чтобы заплатить за газ.

Народный избранник у себя на странице организовал аукцион по продаже собаки породы такса по кличке «Копеечка», информирует enovosty.com/news.

Милое игрушечное животное на честных торгах может купить любой желающий, а средства полученные от аукциона, как уверяет сам Качура, он обязуется направить пенсионерке.

«Я выставил на аукцион игрушечную таксу, потому что зоозащитники не простят мне, если будет живая собака. Таксу я назвал «Копеечка». У неё есть сумочка. Можете посмотреть на моей странице в Facebook. Все желающие, народные депутаты и бизнесмены, могут сделать ставки. Базовая стоимость 500 грн. Я хочу собрать деньги и потом передать пенсионерке, чтобы не только оплатить один месяц, а чтобы до конца года она заплатила коммунальные услуги. Я предложил Брагару ее купить. Если он не купит, то я ему ее подарю», — подытожил народный избранник.

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