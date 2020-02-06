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Президент Зеленский ждёт результатов по итогам обысков на телеканале 1+1, — Александр Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Президент Зеленский ждёт результатов по итогам обысков на телеканале 1+1, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в кулуарах Верховной Рады прокомментировал обыски на телеканале 1+1, в домах журналистов телеканала, а также рассказал, что думает Президент Зеленский в связи с этим инцидентом.

Народный депутат убеждён, что обыски спецслужб на телеканале, а также дома у журналистов, в надежде найти диктофон, на который велась запись в кабинете премьера Гончарука, не имеет никакого отношения к расследованию, а скорее, как он полагает, является прямым и неприкрытым давление на свободу слова в Украине. , информирует enovosty.com/news.

Дубинский не сомневается, что подобные действия — это отсутсвие профессионализма со стороны спецслужб, поскольку простому журналисту попасть и вести тайную запись на режимном объекте, каковым является здание Кабмин, попросту невозможно.

«Для меня сейчас понятно, что идти и искать журналистов, кто записывал Гончарука в кабинете — это либо бессмысленность, либо непрофессионализм. Напомню, что впервые за 28 лет, на канале 1+1 и вообще на национальных телеканалах, проводятся подобные обыски. Хотя в истории Украины были и «пленки Мельниченко» и акции «Кучму геть», и очень много скандалов, которые только благодаря журналистам получили огласку», — отметил Дубинский.

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На вопрос журналистов «известна ли ему реакция Президента Зеленского на подобные действия главы СБУ», Дубинский ответил, что «Президент ждёт прежде всего результатов, а после, если таковых не будет, глава СБУ Иван Баканов должен будет извиниться и перед телеканалом, и перед теми журналистами, у которых был проведён обыск», — подчеркнул Дубинский.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 306

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